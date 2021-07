Einer von van Gaals Assistenten wird Danny Blind, selbst ehemaliger Nationaltrainer (2015 bis 2017).

Als zweiten Assisten suchte sich der 69-jährige in Henk Fraser einen aktiven Vereintrainer aus. Fraser ist seit 2018 Trainer des niederländischen Erstligisten Sparta Rotterdam und wird dieser Amt parallel zum Co-Trainer-Dasein der Elftaal ausüben.

Van Gaal tritt die Nachfolge des zurückgetretenen Frank de Boer an. Unter seiner Leitung kamen die Niederlande bei der Europameisterschaft in diesem Sommer nicht über das Achtelfinale hinaus, wo sie mit 0:2 an Tschechien scheiterten.

Bereits von August 2012, also nach dem niederländischen Vorrunden-Aus bei EM in Polen und der Ukraine, bis nach der WM 2014 leitete der ehemalige Bayer-Trainer die Elftaal. Bei der WM 2014 kamen sie bis ins Halbfinale, um dort erst im Elfmeterschießen mit 4:2 (0:0 n.V.) an Argentinien zu scheitern.

All Eyes on him: Louis van Gaal genißt die Aufmerksamkeit seiner Landsleute während der Vorbereitung auf die WM 2014 Fotocredit: Getty Images

Im März 2019 verkündete van Gaal bereits seinen Ruhestand

Im März 2019 hat Louis van Gaal seinen Rückzug aus dem Profifußball bekanntgegeben. Doch schon im August ließ er im Interview mit dem TV-Sender NOS durchblitzen: Wenn der niederländische Fußballverband KNV nochmals anklopfen sollte, werde er "ernsthaft darüber nachdenken“. Dieser Moment

(mit SID)

