"Das finde ich nicht in Ordnung", schob der 50-Jährige nach.

Wenn man diesen Weg gehe, müssen man ihn konsequent gehen, so Heldt: "Deshalb halte ich die Diskussion um Löw für nicht redlich." Löw sei für ihn ein "hervorragender Trainer, der ganz viel geleistet hat", sagte Heldt. Löw war nach dem 0:6-Debakel in Spanien zum Abschluss der Nations League massiv in die Kritik geraten.