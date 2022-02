Fußball

Sensationeller Auftritt - Lucão do Break legt nach Wahl zum Man of the Match los

Lucas Vinícius Gonçalves Silva vom Guarani FC, bekannt als Lucão do Break, feierte seine Ernennung zum Man of the Match mit einer Breakdance-Einlage. Zuvor hatte sein Team sich mit 3:0 gegen Ponte Preta durchgesetzt.

00:00:28, vor 2 Stunden