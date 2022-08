Fußball

Luis Suárez wird bei seinem neuen Klub Nacional frenetisch von tausenden Fans im Stadion empfangen

Luis Suárez kehrt nach einer erfolgreichen Karriere in Europa zu seinem Heimatverein Nacional in Uruguay zurück. Der 35-jährige Stürmer wurde von den Fans wie ein Held empfangen. Anschließend nahm er an seiner ersten Trainingseinheit mit dem neuen Klub teil.

