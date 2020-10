Nach dem Abstieg im vergangenen Jahr findet sich der viermalige Meister, der vom Weltverband FIFA wegen einer nicht gezahlten Leihgebühr mit sechs Punkten Abzug in die Saison geschickt worden war, nach 15 Spieltagen auf dem vorletzten Platz der Serie B wieder. Nach dem 0:0 bei Schlusslicht Oeste FC hatte der Klub am Sonntag zum dritten Mal in der Spielzeit den Trainer entlassen.