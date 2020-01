Ein Eigentor von Tomoya Inukai (18.) sowie der Treffer von Noriaki Fujimoto (38.) entschieden die Partie zugunsten der Mannschaft des deutschen Trainers Thorsten Fink.

Für den Klub aus der Millionenmetropole in der Präfektur Hyogo ist es der erste Pokalsieg und der bisher größte Triumph der jungen Vereinsgeschichte.

Die Zukunft des 34 Jahre alten Podolski ist noch unklar. Sein Vertrag in Kobe endet am 31. Januar 2020. Zuletzt war der Stürmer durch den Kölner Stadt Anzeiger unter anderem mit einer Rückkehr zu seinem Herzensklub 1. FC Köln in Verbindung gebracht worden.

(SID)

