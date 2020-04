Der frühere Nationalspieler und Weltmeister von 2014 Lukas Podolski greift bei einem eFootball Charity-Turnier des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für den guten Zweck zum Controller. Wie der Verband am Mittwoch mitteilte, wird der 34-Jährige am Donnerstag in der Fußball-Simulation FIFA 20 für die Initiative "Kinderträume" der DFB-Stiftung Egidius Braun Erlöse sammeln.

"Aktuell müssen wir auf vieles verzichten, auch auf das Zusammenkommen im Verein, das gemeinsame Erleben. Aber ich meine, es lohnt sich jetzt, konzentriert und diszipliniert zu bleiben. Der DFB hat ein virtuelles Charity-Turnier mit vielen bekannten Gesichtern organisiert. Ich hoffe, Ihr seid dabei", sagte Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff in einem Videoaufruf.

Neben Podolski nehmen mit Bernd Leno (Arsenal London), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), der bereits in den letzten Wochen seine FIFA-Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt hatte, und Tim Handwerker (1. FC Nürnberg) drei weitere Profis am virtuellen Wettbewerb teil. Zudem gehen vier eNationalspieler des DFB an den Start, darunter der deutsche Meister Michael "MegaBit" Bittner. Um 17.00 Uhr geht es los. Das Endspiel wird gegen 19.30 Uhr angestoßen.

(SID)

