Auch die Idee der FIFA, die Weltmeisterschaft alle zwei Jahre auszutragen, findet bei Lukas Podolski keinen Anklang.

Der 130-malige Nationalspieler positionierte sich klar dagegen. Das Turnier würde durch diesen Eingriff des Weltverbandes "an Reiz und auch an Wertigkeit verlieren. Da geht es nur um noch mehr Geld", sagte er in der Donnerstagsausgabe.

Den zarten sportlichen Aufschwung seines Herzensvereins 1. FC Köln in der Bundesliga unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart verfolgt Podolski nach dem Fast-Abstieg in der Vorsaison mit Freude, allerdings auch nicht frei von Kritik.

Champions League Dank Henderson-Dropkick: Liverpool gewinnt wildes Spiel gegen Milan VOR 4 STUNDEN

"Über das Potenzial des FC sprechen wir ja schon seit Jahrzehnten, aber ausgeschöpft hat es der Verein gar nicht", sagte der Angreifer: "Spieler zu entwickeln, sie teuer zu verkaufen und mit dem Geld eine Mannschaft aufzubauen - das machen andere Vereine wie Frankfurt oder Gladbach besser."

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Der beste 18-Jährige der Welt

(SID)

Kuriose Szene: Tuchel singt Queen-Hit auf der Pressekonferenz

Champions League BVB-Dress in der Kritik: Fans laufen Sturm gegen Champions-League-Trikot VOR 7 STUNDEN