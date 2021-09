Borussia Dortmund bekommt es im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League mit Manchester City zu tun. Das Spiel beginnt am Dienstag, 6. April, um 21:00 Uhr.

Dortmund hat sich im Achtelfinale gegen den FC Sevilla durchgesetzt. Nach einem 3:2-Erfolg in Sevilla reichte dem BVB ein 2:2 im Rückspiel zum Weiterkommen.

Manchester City traf auch in der Runde der besten 16 auf einen deutschen Klub. Mit zwei 0:2-Niederlagen hatte Borussia Mönchengladbach letztlich keine Chancen auf ein Weiterkommen.

Hier gibt es alle Informationen zum Viertelfinal-Hinspiel in Europas Königsklasse.

Fans können das Match zwischen Manchester City und dem BVB in der Champions League im Rahmen der Spieltagskonferenz am Dienstag live im TV bei Sky Sport 1 sehen.

Zur Konferenzschaltung bietet Sky auch einen Livestream bei SkyGo an. Das Einzelmatch in voller Länge könnt Ihr im Livestream bei DAZN mitverfolgen.

So spielt ManCity: Ederson - Walker, Stones, Rúben Dias, João Cancelo - Rodri, Gündogan - Mahréz, De Bruyne, Foden - Bernardo Silva.

So spielt Borussia Dortmund: Hitz - Can, Hummels, Akanji - Morey, Bellingham, Dahoud, Guerreiro - Knauff, Haaland, Reus.

Ilkay Gündogan von Manchester City hat vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League vor seinem Ex-Verein Borussia Dortmund gewarnt. "Der BVB hat vor allem in der Offensive so viel individuelle Klasse, dass sie jedem Gegner in ganz Europa sehr weh tun können", sagte Gündogan den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" vor dem Spiel am Dienstagabend (21:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de). | Zum kompletten Artikel