Was soll schon passieren? Ist doch nur Gladbach.

19/02/2021 AM 08:56

So ganz von der Hand zu weisen ist die Gefahr nicht, dazu läuft es einfach zu gut. Die Serie von 25 Partien ohne Niederlage beinhaltet Siege gegen Schwergewichte wie Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham oder Arsenal.

"Unsere Spieler kennen die Profis von Mönchengladbach nicht so gut, deshalb müssen wir sie uns genauer anschauen, um sie besser zu verstehen", betonte der 50-Jährige. "Die Borussia hat ihre Sache in einer harten Gruppe mit Real Madrid, Inter Mailand und Schachtjor Donezk unglaublich gut gemacht."

Noch besser läuft die Saison freilich für City. Ob in der Meisterschaft, dem FA Cup, dem Ligapokal oder der Champions League - Manchester dominiert.

Auch, weil Guardiola die Abwehr in ein Bollwerk verwandelt hat. In der Gruppenphase der Königsklasse kassierte City nur ein Gegentor, seit 526 Minuten hält Schlussmann Ederson zusammen mit Ersatzkeeper Zack Steffen den Kasten auf der internationalen Bühne sauber. Insgesamt spielte Manchester in den vergangenen 25 Pflichtspielen 20 (!) Mal zu null. Schwindelerregend, wie gesagt.