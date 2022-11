"Es gab auch früher bei Großveranstaltungen Themen neben dem Sport: Die Townships in Südafrika, die Favelas in Brasilien, Russland, Winter-Olympia in Peking", sagte Neuer (36).

Die DFB-Auswahl war am Montagabend zum Kurztrainingslager inklusive der WM-Generalprobe am Mittwoch (18:00 Uhr im Liveticker ) im Oman eingetroffen.

Ad

Natürlich wolle man sich als Fußballer auf das Sportliche fokussieren, meinte Neuer, eine WM sei das Größte, aber: "Wir werden in Katar Flagge zeigen. Wir werden unsere Werte dort vertreten."

Bundesliga "Psychische Tiefpunkte": Ex-Keeper Hildebrand gibt tiefe Einblicke VOR 2 STUNDEN

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Coman hadert: "Für mich persönlich nicht perfekt"

(SID)

Ferdinand nach Ronaldo-Abrechnung: "Das Kapitel ist beendet"

WM WM-Abenteuer beginnt: DFB-Team bezieht Mini-Trainingslager im Oman VOR 14 STUNDEN