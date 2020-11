Sie weinten, sie beteten, sie zitterten, schwenkten Fahnen und sangen immer wieder seinen Namen: Diego Maradona. Hunderte Fans harrten vor der Clinica Olivos in Buenos Aires aus, während ihr Liebling, ihr Held, ihr Heiligtum drinnen von vier Ärzten am Gehirn operiert wurde. Am späten Abend dann erste Entwarnung - doch das Bangen um Maradona geht weiter.