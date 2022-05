Fußball

Marko Podoliak in "The Power of Sport" über die Flucht aus der Ukraine: "Wenn ich Fußball spiele, vergesse ich alles"

Mit nur 17 Jahren verließ Marko Podoliak seine Familie und Heimat und fand in England ein neues Zuhause. Eurosport erzählt die Geschichte des ukrainischen Fußballers in der TV-Sendung "The Power of Sport".

00:04:15, vor einer Stunde