Es war Eile geboten. Anfang Mai wurde Marko Podoliak 18 Jahre alt. Eine Ausreise aus der Ukraine wäre dann nicht mehr möglich gewesen, das Fußball-Talent wäre in die Armee einberufen worden, um gegen die russischen Invasoren zu kämpfen.

Also zogen Podoliak und der Bracknell Town Football Club ihre auf zwei Jahre angesetzte Zusammenarbeit vor. Eigentlich hätte diese erst im September beginnen sollen, so aber ist der junge Ukrainer jetzt schon in Südengland.

Ad

Besonders schwer: Podoliak musste seine Familie in der Ukraine zurücklassen. "Natürlich mache ich mir Sorgen um meine Eltern und meine Familie, denn die Raketen können auf jeden Teil unseres Landes fallen. Das ist sehr gefährlich. Wir telefonieren jeden Tag miteinander. Wir sind immer miteinander in Kontakt", erzählt der junge Sportler in der TV-Sendung "The Power of Sport", die am 11. Mai um 19:00 Uhr bei Eurosport 1 ausgestrahlt wird.

Premier League Havertz sendet klare Botschaft: "Der Krieg muss aufhören" 27/03/2022 AM 08:59

Beim Bracknell Town Football Club reagierte man unterdessen sofort auf die schlimme Situation von Podoliak.

"Ich habe selbst drei Jungs - mein jüngster ist gerade 18 geworden. In meinen Augen ist er noch ein Kind, er ist noch in der Ausbildung. Es gibt kein richtiges Alter, um in den Krieg zu ziehen, aber ein Kind, das in den Krieg zieht, ist etwas, das ich einfach nicht zulassen kann", erläutert Kayne Steinborn-Busse, Vorsitzender und CEO des Vereins, der aktuell in der siebtklassigen Isthmian League spielt.

Podoliak: "Ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist"

Derzeit ist Podoliak dabei, sich in England einzugewöhnen - und macht dabei Fortschritte. "Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, mich zu verständigen. Jetzt lerne ich die Sprache und es ist viel einfacher. Ich kann mit meinen Mannschaftskameraden scherzen, ich kann mehr mit ihnen reden, es ist ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist", erzählt der 18-Jährige.

Er habe "Himmel und Menschen in Bewegung gesetzt, um Marko ins Land zu holen, denn Markos Vater und sein älterer Bruder mussten zur Landesverteidigung einrücken, aber sie sind keine Kämpfer. Sie haben keinen militärischen Hintergrund", ergänzt Steinborn-Busse. "Wenn man Marko beim Fußballspielen sieht, kann man sehen, dass er irgendwie abschalten kann. Ich kann mir kaum vorstellen, was ihm jede Minute des Tages durch den Kopf geht."

Gänsehaut pur: BVB-Benefizspiel gegen Kiew voller Erfolg

Fußball Ballack kritisiert DFB: "Gab keine sportliche Aufarbeitung" VOR EINER STUNDE