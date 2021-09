"Von der ersten bis zur letzten Minute", kündigte Neuer lächelnd an. Zuvor hatte Söder, als Franke bekennender Fan des 1. FC Nürnberg, Sympathien zum Nachbarn aus Fürth gezeigt.

Ein torloses Unentschieden im fränkischen-bayerischen Duell, das "wäre ein ganz faires Ergebnis", sagte Söder mit einem Augenzwinkern: "Herr Neuer kassiert kein Tor, die anderen schießen auch keines."

Und als Franke müsse man ja sowieso ein "Fußball-Optimist" sein, sonst sei das Leben manchmal "ein bisserl herausfordernd". Die Fürther können davon ein Lied singen, in der Bundesliga tun sich für den Aufsteiger laufend schier unüberwindbare Herausforderungen auf.

Nach fünf Spielen hat das Schlusslicht nur einen mickrigen Punkt gesammelt. Jetzt muss die schlechteste Abwehr der Liga (13 Gegentore) auch noch gegen die beste Offensive (20 Tore) bestehen. "Wir können die Leinen loslassen", sagte Trainer Stefan Leitl, der seine "komplette Jugend" bei den Bayern verbracht und dort den Sprung zum Profi geschafft hatte.

Bayern will Tabellenführung ausbauen

Was erschwerend hinzukommt: Der Bayern-Express ist derzeit außergewöhnlich gut in Fahrt, nach dem 7:0 gegen den VfL Bochum soll nun auch der zweite Aufsteiger souverän bezwungen werden. Trainer Julian Nagelsmann sagte:

Dass wir Favorit sind, ist klar, dass wir gerne gewinnen und Tabellenführer bleiben wollen, ist auch klar."

Schlechte Vorzeichen also für das Kleeblatt, zumal im ausverkauften Sportpark Ronhof auch zwei Welten aufeinandertreffen. Weltfußballer Robert Lewandowski hat einen deutlich höheren Marktwert als der gesamte Kader der Fürther, außerdem setzen die Mittelfranken auf eine Erfahrung von insgesamt 485 Bundesliga-Einsätzen - die Bayern auf 3236.

Nagelsmann warnte aber davor, "jemanden zu unterschätzen", das sei "sinnbefreit". Außerdem gibt es gegen jeden Gegner drei Punkte zu holen, "egal ob gegen Dortmund, Bochum oder Fürth", betonte der Coach.

Nagelsmann muss in der Offensive umstellen

Nach 31:1-Toren in den vergangenen fünf Pflichtspielen wird er in der Offensive allerdings ein wenig umstellen müssen. Bei den zuletzt angeschlagenen Nationalspielern Serge Gnabry (Rücken/Infekt) und Jamal Musiala (Knöchel) sieht es zwar wieder besser aus, doch "die Wahrscheinlichkeit, dass sie beide in der Startelf stehen, ist sehr gering", sagte Nagelsmann.

Lucas Hernandez hat seine leichten Knieprobleme überstanden, auch Kingsley Coman stieg nach seiner Herz-OP wieder ins Lauftraining ein. Für das Spiel in Fürth ist der Franzose aber erwartungsgemäß "noch keine Option". Gut möglich also, dass Neuzugang Marcel Sabitzer erstmals von Beginn an eine Chance erhält. - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Fürth: Burchert - Bauer, Viergever, Hoogma - Meyerhöfer, Willems - Seguin, Griesbeck - Dudziak - Nielsen, Hrgota. - Trainer: Leitl

München: Neuer - Pavard, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski. - Trainer: Nagelsmann

