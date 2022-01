Das Team um Torjäger Robert Lewandowski spielt in den WM-Play-offs am 24. März zunächst in Russland. Michniewicz, der zuletzt den polnischen Rekordmeister Legia Warschau trainiert hatte, folgt auf Paulo Sousa.

Der ehemalige Dortmunder Bundesligaprofi hatte Ende Dezember nach nur einem Jahr als Nationaltrainer aufgehört und sich dem brasilianischen Topklub Flamengo aus Rio de Janeiro angeschlossen. 1997 hatte er als Spieler mit dem BVB die Champions League gewonnen.

(SID)

