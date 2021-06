Publiziert 16/06/2021 Am 10:54 GMT | Update 16/06/2021 Am 10:54 GMT

Klose erklärte: "Der Fahrplan der Ärzte sieht grob so aus, dass ich noch fünf bis sieben Wochen geduldig sein und mit leicht angezogener Handbremse den Alltag bewerkstelligen muss, um kein unnötiges Risiko einzugehen."

Wegen den potenziell lebensbedrohlichen Gefäßstörungen muss Klose weiterhin auf Fußballspielen und Körperseinsatz verzichten, allerdings darf der Weltmeister von 2014 bereist wieder Schwimmen und Golf spielen.

Klose will zwar nach seiner Zwangspause als Trainer wieder durchstarten, dabei aber seinen ersten Job als Cheftrainer nicht angeschlagen antreten, sondern "mit Volldampf und voller Energie", so Klose und meinte weiter: "Ich freue mich schon darauf, muss aber jetzt noch grünes Licht erhalten und dann will ich meine Trainerkarriere richtig gesund starten."

