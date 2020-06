MLS-Klub Los Angeles Galaxy hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Aleksandar Katai mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Das gab der Klub in einer Stellungnahme bekannt. Grund für die Beendigung des laufenden Kontrakts waren zahlreiche rassistische Posts von Katais Ehefrau Tea, die sie bei Instagram veröffentlichte. Dabei verspottete sie unter anderem die Black-Lives-Matter-Bewegung in den USA.

Auf Forderung des Vereins musste Tea Katai ihre umstrittenen Posts löschen, doch da war der Schaden bereits angerichtet. Los Angeles Galaxy löste daraufhin den Vertrag mit dem serbischen Mittelfeldspieler mit sofortiger Wirkung auf.

"Galaxy trennt sich in beiderseitigem Einvernehmen von Aleksandar Katai", war in der Stellungnahme des Klubs zu lesen. Los Angeles Galaxy stehe entschieden gegen "Rassismus jeglicher Art, gegen Rassismus, der Gewalt fordert oder die Bemühungen derjenigen herabsetzt, die sich für Gleichstellung engagieren", so der Verein weiter.

Katai entschuldigte sich wenig später via Instagram für die "inakzeptablen" Posts seiner Ehefrau. "Ich teile diese Ansichten nicht, und sie werden in meiner Familie nicht toleriert", schrieb er.

Der 29-Jährige wechselte erst zu Jahresbeginn von Ligakonkurrent Chicago Fire nach Los Angeles und absolvierte lediglich zwei Pflichtspiele.

