Mourinho lobt Nagelsmann: "Wird den nächsten Schritt machen"

"Er hat es in Hoffenheim gut gemacht, jetzt entwickelt er Leipzig weiter. Wenn er so bleibt, wird er als Trainer bald den nächsten Schritt machen", sagte der Portugiese vor dem Achtelfinal-Hinspiel seines Klubs Tottenham Hotspur am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League gegen Nagelsmanns RB Leipzig.

Zunächst wollte sich "The Special One" gar nicht über den Leipziger Coach äußern. "Mein Gegner heißt RB Leipzig. Ich spiele nicht gegen ihn, ich spiele gegen Leipzig", sagte Mourinho.

Kämpferisch gab sich der Spurs-Teammanager trotz des großen Verletzungspechs seiner Mannschaft. Am Dienstag war bekannt geworden, dass neben Kapitän Harry Kane und Mittelfeldspieler Moussa Sissoko auch Angreifer Heung-Min Son fehlen wird. Der frühere Leverkusener, der Tottenham am Wochenend mit zwei Toren zum 3:2-Sieg über Aston Villa geführt hatte, fällt wegen eines Armbruchs lange aus. "Ich rechne in dieser Saison nicht mehr mit ihm", sagte Mourinho.

"Erst hatten wir keine Optionen von der Bank, nun haben wir keine Optionen mehr auf dem Feld", meinte er scherzhaft. "Umso mehr sind wir auf die Unterstützung der Fans angewiesen. Wir werden alles geben. Es wird nicht einfach für RB Leipzig, gegen uns zu spielen", sagte der 57-Jährige.