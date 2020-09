Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte nach einer ersten Diagnose am Samstagabend von einer Außenband- und Kapselverletzung bei der 21-Jährigen geschrieben. Gwinn, als beste junge Spielerin bei der WM 2019 ausgezeichnet, musste beim Spiel in Essen nach einem unglücklichen Zusammenprall abseits des Balls in der 35. Minute ausgewechselt werden.