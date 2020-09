In den Niederlanden haben sie sich allerdings bewusst für solch einen Weg entschieden, die Stützen der Elftal werden beim Casting für den neuen Bondscoach eingebunden. "Wir hatten als Spielerrat ein Treffen mit dem KNVB. Es war ein offenes und ehrliches Gespräch", verriet Oranje-Kapitän Virgil van Dijk. Nicht einmal ein Jahr vor der EM-Endrunde darf schließlich nichts schiefgehen, der Neue muss funktionieren.

So nämlich, wie es bei Ronald Koeman der Fall gewesen war. Nach peinlichen Pleiten hatte der 57-Jährige am 6. Februar 2018 Oranje übernommen und binnen zwei Jahren wieder zu einer echten Nummer in Europas Fußball aufgebaut. Die EURO stand vor der Tür, dann kam Corona, die EM wurde verschoben - und Koeman erlag dem Lockruf des FC Barcelona. Zum Leid von Verband und Spielern.