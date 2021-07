Fußball

Olympia 2021: Brasilien bezwingt Saudi-Arabien - Highlights

Brasiliens Männer-Mannschaft steht im Viertelfinale des olympischen Fußball-Turniers. Die Südamerikaner kamen in Gruppe D zu einem verdienten 3:1-Sieg gegen Saudi-Arabien. Stürmer Richarlison markierte in der Schlussphase zwei Treffer. Brasilien trifft nun in der K.O.-Runde am Samstag auf Ägypten. Saudi-Arabien ist ausgeschieden.

00:02:15, vor einer Stunde