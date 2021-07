Fußball

Benjamin Henrichs spricht im Interview über Olympia, Stefan Kuntz und das Klima in Tokio

Nationalspieler Benjamin Henrichs spricht im Interview darüber was es für ihn heißt an Olympia teilzunehmen und steckt seine Ziele ab. Er lobt Nationaltrainer Stafan Kuntz für seine Kommunikation und stellt klar, dass der Teamgeist an erster Stelle steht. Auch das Klima in Tokio thematisiert der Rechtsverteidiger.

00:01:38, vor 41 Minuten