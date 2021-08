Fußball

Olympia 2021: Fleming verwandelt Elfmeter zum Sieg für Kanada nach VAR-Entscheidung gegen USA

Im olympischen Halbfinale zwischen den USA und Kanada greift der VAR nach einem Foul im amerikanischen Strafraum ein. Jessie Fleming tritt zum Strafstoß an und bringt die Kanadierinnen in der 74. Minute in Führung. Die in der ersten Halbzeit für Alyssa Naeher eingewechselte US-Keeperin Adrianna Franch hat keine Chance.

00:03:10, vor einem Tag