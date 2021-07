Fußball

Olympia 2021: Mexiko schockt Frankreich - Vega schießt das erste Tor im olympischen Fußball-Turnier

Zum Auftakt ins olympische Fußball-Turnier 2021 in Tokio gibt es in Gruppe A das erste Topspiel: Mexiko trifft auf Frankreich. Die erste Hälfte verläuft zäh und ohne nennenswerte Chancen. Unmittelbar nach der Pause gelingt Mexiko dann das erste Turniertor. Alexis Vega bringt die Mexikaner nach Vorarbeit von Diego Lainez mit seinem Kopfball in Führung.

00:01:10, vor 10 Minuten