Fußball

Olympia 2021: Argentinien spielt remis gegen Spanien - Highlights

Im Fußball-Turnier der Männer ist die Vorrunde beendet. In Gruppe C kam die Mannschaft aus Argentinien nicht über ein 1:1 gegen Spanien hinaus und scheidet damit aus. Tomas Belmonte netzte in der 87. Minute nach einer Ecke per Kopf zum Ausgleich ein. Ihre wenigen Chancen ließen die Südamerikaner zuvor ungenutzt. Spanien als Gruppenerster und Ägypten als Zweiter ziehen nun ins Viertelfinale ein.

00:01:47, vor einer Stunde