Olympia 2021: Brasilien und Elfenbeinküste bekomme Platzverweise in engem Duell - Highlights

Im Olympischen Fußball-Turnier trafen Brasilien und die Elfenbeinküste in der deutschen Gruppe aufeinander. Auch wenn das Spiel am Ende torlos endet, war bis zum Schlusspfiff einiges los. Die Südamerikaner mussten früh einen Rückschlag nach einer Roten Karte hinnehmen, doch die Afrikaner legten in der zweiten Halbzeit mit einem Platzverweis nach. Die Highlights im Video.

00:02:13, vor 2 Stunden