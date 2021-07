Fußball

Olympia 2021: Großbritannien gewinnt erstes Spiel beim Frauenfußball-Turnier gegen Chile

Großbritannien hat einen Start nach Maß in das olympische Fußballturnier in Tokio hingelegt. Die britische Auswahl setzte sich zum Auftakt 2:0 (1:0) gegen Chile durch. Matchwinnerin war dabei Ellen White, die einen Doppelpack schnürte. Ihren zweiten Treffer markierte die Angreiferin dabei per sehenswertem Seitfallzieher. Die Highlights im Video.

00:01:36, vor einer Stunde