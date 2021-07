Fußball

Olympia 2021 Highlights: Takefusa Kubo schießt Gastgeber Japan zum Auftaktsieg gegen Südafrika

Die japanische Nationalmannschaft ist erfolgreich gegen Südafrika in das olympische Turnier gestartet. Zum Auftakt siegten sie mit 1:0 gegen die Mannschaft aus Südafrika. Sehen Sie sich die Highlights des Spiels Japan gegen Südafrika bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio (23. Juli - 8. August 2021) an. Verfolgen Sie die besten Momente auf Eurosport.

00:01:30, vor 6 Stunden