Fußball

Olympia 2021: Neuseeland bezwingt Südkorea 1:0 zum Auftakt der Gruppe B - Die Highlights

Bei den olympischen Spielen 2020 in Tokio besiegt Neuseeland Südkorea im Auftaktspiel der Gruppe B. Wood Chris erzielt den goldenen Treffer der Partie, wodurch die Neuseeländer auf Gruppenplatz eins springen. Sehen Sie sich die Highlights des Spiels Neuseeland gegen Südkorea bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio (23. Juli - 8. August 2021) an. Verfolgen Sie die besten Momente auf Eurosport.

00:02:02, vor 4 Stunden