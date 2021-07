Fußball

Olympia 2021: Die Highlights zum klaren 8:2-Sieg der Niederländerinnen über die chinesische Auswahl

Die niederländische Frauen-Fußballnationalmannschaft hat zum Abschluss der Gruppenphase einen klaren Sieg eingefahren. Gegen die chinesische Auswahl siegten sie klar mit 8:2 und sicherten sich so den Gruppensieg. Sehen Sie sich die Highlights des Spiels der Gruppe F bei den Olympischen Spielen in Tokio an. Verfolgen Sie die besten Momente auf Eurosport.

00:06:41, vor 2 Stunden