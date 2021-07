Fußball

Olympia 2021: Platzverweise und knappe Siege - so liefen die Spiele am Sonntag

Die Fußball-Zuammenfassung der Spiele bei Olympia in Japan in der Männer-Gruppenphase am Sonntag mit der DFB-Nationalmansnchaft, den Brasilianern und Spaniern.

00:01:57, vor 4 Stunden