Der 38-Jährige, der bereits 43 Mal in seiner Profikarriere einen Pokal in die Höhe streckte, bildet mit Torhüter Aderbar Santos (31/Athletico Paranaense) und Diego Carlos (28), Innenverteidiger bei Spaniens Topklub FC Sevilla, das Routinier-Trio jenseits der Altersgrenze von 24 Jahren.

Alves, seit August 2019 beim FC Sao Paulo, soll mit seinem Spielverständnis, Siegeswillen und Charisma der Anführer sein. Doch der Talentschuppen hat bereits gestählte Akteure in seinen Reihen, wie Stürmer Richarlison (24) vom FC Everton. Aber auch vielversprechende Senkrechtstarter wie Claudinho (24) von Red-Bull-Ableger Bragantino, der im vergangenen Jahr bei seiner Erstligapremiere gleich die Torjägerkrone holte.

Drei Bundesliga-Akteure stehen in Brasiliens Olympiakader. Ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss und zwei Monate nach seinem Comeback beim Saisonfinale ist Tokio für Paulinho (21/Bayer Leverkusen) praktisch ein Neustart. Matheus Cunha (22/Hertha BSC) ist der Torjäger der Olympia-Auswahl, erzielte in 19 Spielen unglaubliche 18 Tore für die Nachwuchs-Selecao.

Der Dortmunder Reinier rutschte dank der Kader-Aufstockung nach und ist mit 19 Jahren nun jüngster Akteur im Team.

Generalprobe geglückt

Bei der südamerikanischen Olympia-Qualifikation Anfang 2020 blieb die von Andre Jardine (41) trainierte Selecao in sieben Spielen ungeschlagen. Die Vorbereitung auf Tokio endete am vergangenen Donnerstag mit einem 5:2-Sieg bei der Generalprobe gegen die Vereinigten Arabischen Emirate in Novi Sad/Serbien.

Bei den letzten elf Olympiaturnieren verpasste das Team mit dem kanariengelben Trikot nur vier Mal ein Spiel um Medaillen, holte 2016 Gold, 2012 Silber (wie 1984 und 1988) und 2008 Bronze (wie 1996). Ob Olympia oder WM, die Selecao gehört immer zum Favoritenkreis.

