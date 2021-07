Fußball

Olympia 2021: Schweden schockt die USA zum Auftakt des Frauenturniers - Überraschung perfekt

Am ersten Spieltag des Frauenfußballturniers bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio gelingt Schweden die große Überraschung gegen die USA. Am Ende siegt die schwedische Nationalmannschaft mit 3:0 (1:0) gegen die Weltmeisterinnen. Matchwinnerin der Partie ist Stina Blackstenius, die mit zwei Toren den skandinavischen Erfolg einleitet. Die Highlights im Video.

00:02:49, vor 2 Stunden