Fußball

Olympia 2021 - Top-5-Tore vom Donnerstag: Amiris Treffer, Paulinhos Kracher

Gleich am ersten Spieltag der Männer sind massig Tore gefallen - schöne noch dazu. Am spektakulärsten ging es in der Partie der deutschen Mannschaft zu - die Elf von Trainer Stefan Kuntz musste sich in ihrer Auftaktpartie Brasilien mit 2:4 geschlagen geben. Dabei traf Nadiem Amiri mit einem sehenswerten Flachschuss. Den Treffer des Tages markierte Paulinho zum 4:2-Endstand. Die Top-5-Tore.

00:04:44, vor 2 Stunden