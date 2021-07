Was Stefan Kuntz anpackt, wird zu Gold. Auch auf Olympia hat der DFB-Trainer große Lust. Doch was danach passiert, ist offen.

Die Faszination Olympia spürte Stefan Kuntz schon als kleines Kind. "Ich habe immer geschaut, wer weint, wenn er die Goldmedaille bekommt", sagt der DFB-Trainer im "SID"-Interview über seine ersten Erinnerungen an das größte Sportereignis der Welt. Nun greift er mit 58 Jahren selbst in den Kampf um die Medaillen ein - und spürt eine Vorfreude, als wäre er noch immer der kleine Stefan aus Neunkirchen.

"Olympia hat ein besonderes Flair. Neben der Fußball-WM und dem Super Bowl gehört es zu den einzigartigen Sportereignissen, die die ganze Welt zusammenbringen", sagt Kuntz.

Dass seine Fußballer in Tokio nur eine von vielen Geigen spielen, ist dem Erfolgstrainer sogar ganz recht. Im Olympischen Dorf würden seine Spieler zwischen Ruderern oder Sportschützen gar nicht groß auffallen. "Und darauf muss man sich einlassen", so Kuntz.

Jenes Olympische Dorf werden Max Kruse, Maximilian Arnold und Co. aber frühestens im Viertelfinale sehen. Dafür müsste das DFB-Team die Vorrunde, die schon am Donnerstag in Yokohama mit dem Topspiel gegen Brasilien (13:30 Uhr live bei Eurosport) beginnt, überstehen. Doch Kuntz denkt längst weiter, sein großes Ziel ist eine Medaille. Was kein Wunder ist, schließlich wurde wie beim mythischen König Midas zuletzt (fast) alles zu Gold, was Kuntz anpackte.

Drei unterschiedliche U21-Teams hat Kuntz als Trainer bei einer EM betreut. 2017 und 2021 holte Deutschland den Titel, 2019 war erst im Finale Endstation - besser geht es kaum.

Vor allem der Anfang Juni geholte Titel mit einer Mannschaft ohne große Namen kam unerwartet. Doch dem "Menschenfänger" Kuntz gelingt es immer wieder, einen verschworenen Haufen zu bilden. Eine "Jetzt-erst-recht"-Stimmung braucht er auch in Japan: Nur 18 Spieler fanden sich für die Gold-Mission, 22 wären erlaubt gewesen.

DFB: Verabschiedet sich Kuntz nach Olympia?

Kuntz nimmt die vier freien Hotelbetten nach dem ersten Ärger ("eine Blamage") inzwischen mit Humor. "Vielen Dank für die zahlreichen Angebote ambitionierter Amateurfußballer, unseren Kader aufzustocken", schrieb er nach der Ankunft in Tokio bei Instagram: "Aber seid sicher: Wir haben hier eine super Truppe beisammen, die sich voll reinwerfen wird." Für den großen Traum von Gold.

Und danach? Zuletzt hatte Kuntz, der durchaus das Interesse von Vereinen geweckt hat, Luft für Spekulationen gelassen. Er wolle nach Olympia "meine Gedanken ordnen und das Ganze wirken lassen", sagte der Europameister von 1996. Dies sei nach zwei Turnieren in kürzester Zeit "ganz normal". Sein Vertrag beim DFB läuft noch bis zur U21-EM 2023.

Zunächst aber stürzt Kuntz sich voll in das Abenteuer Olympia. So wie damals, als Kind. "Da gab es Sportschützen, die konnten aus 50 Metern einer Fliege einen Flügel abschießen", sagt Kuntz: "Und dann hat man sich im Wald einen Flitzebogen geschnitzt und gefreut, wenn man aus zwei Meter eine Farbdose trifft." Die Faszination Olympia eben - und jetzt ist Stefan Kuntz mittendrin.

(SID)

