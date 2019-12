Startpunkt ist das J-Village Sports Training Centre, in dem jene Arbeiter untergebracht waren, die nach der Katastrophe den radioaktiven Müll beseitigt hatten.

"Ihr habt uns mit eurem Sieg Mut gemacht, und wir sind dankbar, dass ihr die ersten Läufer seid", sagte der japanische Comedian Mikio Date, der die Läufer bekannt gab, in Richtung der Siegerinnen des Turniers in Deutschland vor acht Jahren.

Insgesamt wird die Fackel 121 Tage quer durch alle 47 Präfekturen Japans unterwegs sein und dabei bedeutende kulturelle und geografische Punkte des Landes passieren. Entzündet wird die Flamme am 12. März traditionell im antiken Olympia in Griechenland, am 19. März wird sie in Athen an Japan übergeben.

