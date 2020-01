Bereits im Januar muss Stefan Kuntz eine erste Liste mit Namen vorlegen, da die betreffenden Spieler für Dopingproben zu Verfügung stehen müssen. Ausgenommen von dieser Liste sind nur A-Nationalspieler.

Kuntz darf für Olympia Spieler nominieren, die am oder nach dem 1. Januar 1997 geboren sind. Er werde "auf viele Spieler zurückzugreifen, mit denen ich in den vergangenen Jahren zu tun hatte", sagte er. Zusätzlich darf Kuntz noch drei ältere Spieler in seinen Kader berufen.

Der 59-Jährige möchte sein Team mit mindestens zwei erfahrenen Profis verstärken. Dabei sei es ihm wichtig, dass die Spieler eine Teamplayer-Mentalität mitbringen, um die jungen Spieler führen und mitreißen zu können. Laut der "Sport Bild" kommen mit Christoph Kramer (28) und Matthias Ginter (25) zwei Spieler aus Gladbach in Frage, die beide die Kriterien von Kuntz erfüllen würden und 2014 in Brasilien bereits Weltmeister geworden sind.

Kramer und Ginter mit Interesse an Olympia-Teilnahme

Auch Kramer selbst scheint Interesse zu haben in Tokio dabei zu sein. Der 28-Jährige sagte der "Sport Bild":

" Es gibt nicht viel Besseres, als für dein Land ein Turnier spielen zu dürfen. Olympia ist für einen Sportler etwas Besonderes. "

Ginter gewann mit der DFB-Auswahl 2016 in Rio die Silbermedaille und kann sich eine erneute Teilnahme vorstellen, solange er dafür nicht auf die EM verzichten müsste. Laut dem Sportblatt können die Spieler aber nur in den Kader für Olympia berufen werden, wenn Joachim Löw auf die Spieler für die EM verzichtet.

Vor einigen Tagen sagte Kuntz im Interview mit dem "Deutschen Fußball-Bund": "Ich spreche erst mit Joachim Löw, bzw. der A-Nationalmannschaft, außerdem bin ich mit den Sportdirektoren im Austausch. Dann wissen wir auch, ob vielleicht aus einem Verein vier Spieler infrage kommen, der Klub aber nur zwei abgeben will."

