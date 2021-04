Publiziert 16/04/2021 Am 14:14 GMT

Deutschland hatte sich nur 2016 qualifiziert, war dort aber bis in das Endspiel gegen Gastgeber Brasilien (4:5 i.E.) vorgestoßen. Spiele gegen Teams der eigenen Konföderation sind in der Gruppenphase nicht möglich.

Auch das Frauen-Turnier wird am Mittwoch ab 10:00 Uhr am FIFA-Sitz ausgelost. Die deutsche Mannschaft, die vor vier Jahren noch Gold geholt hatte, ist in Japan nicht vertreten.

Hauptspielort ist Tokio mit zwei Stadien. Weitere Spielorte sind Sapporo, Miyagi, Kashima, Saitama und Yokohama. - Die Töpfe der Auslosung des Männer-Turniers:

Champions League Fans laufen Sturm gegen Reform: "Gefahr für den Fußball" VOR 2 STUNDEN

Topf 1: Japan, Brasilien, Argentinien, Südkorea

Topf 2: Mexiko, Deutschland, Honduras, Spanien

Topf 3: Ägypten, Neuseeland, Elfenbeinküste, Südafrika

Topf 4: Australien, Saudi-Arabien, Frankreich, Rumänien

Das könnte Dich auch interessieren: Olympia in Tokio: Zeitplan, Kalender, Highlights der Sommerspiele

(SID)

Die besten Olympia-Tore im Frauenfußball: Drei Deutsche in Top Ten

WM-Qualifikation DFB trifft sich mit möglichem Löw-Nachfolger - Flick bleibt Option 31/03/2021 AM 07:07