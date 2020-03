Le Graët meinte zur vorläufigen Nominierung von Mbappé: "Er hat das richtige Alter, um teilzunehmen. Also steht er wie alle Spieler seines Alters von großem Talent auf der Liste."

Ob der 21-Jährige aber tatsächlich bei Olympia antritt, ist noch unklar. Paris Saint-Germain hat als Verein von Mbappé schließlich ein Mitspracherecht. Das olympische Fußball-Turnier beginnt in Japan am 23. Juli und damit nur elf Tage nach dem EM-Finale in London, an dem der Franzose mit der Équipe tricolore ebenfalls teilnehmen könnte.

Mbappé träumt von besonderem Triple

Schon am 7. August startet dann die neue Saison in der Ligue 1. Erst einen Tag später ist das Finale der Männer in Tokio angesetzt. Mbappé meinte schon vor einiger Zeit bei "France Football" über eine mögliche Teilnahme an Olympia:

" Natürlich will ich hin, aber wenn mein Klub, mein Arbeitgeber, nicht möchte, dass ich spiele, werde ich keine Auseinandersetzung suchen. "

Verbandspräsident Le Graët meinte dazu: "Klubpräsidenten gefällt der Austragungszeitraum Olympias generell nicht." Mbappé betonte in dem Interview auch, dass er sich mit den olympischen Spielen einen Traum erfüllen könnte. Der Weltmeister von 2018 erklärte:

" Ein Triple aus Champions League, Europameisterschaft und Olympia. Das wäre nicht schlecht. Es klingt unerreichbar, aber ich will mir diesen Traum erfüllen. Es wäre ein stolzer Moment, wenn ich mit PSG den ersten europäischen Titel holen und mit unserem Land weiter siegen würde. "

