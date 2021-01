Hoffnungen auf einen Olympia-Start dürfen sich aber offenbar die Ex-Nationalspieler Mats Hummels (32) und Max Kruse (32) machen. Der Dortmunder Hummels, der wie Müller 2014 in Rio Weltmeister wurde und ebenfalls vor zwei Jahren von Bundestrainer Joachim Löw aus der Nationalmannschaft aussortiert wurde, und Union-Profi Kruse verrieten am Mittwochabend in einer Talk-Runde auf der Audio-App "Clubhouse", dass sie auf der entsprechenden Liste stünden. Zu beiden Namen äußerte sich der DFB jedoch nicht.