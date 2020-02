Allerdings habe er für das Fußballturnier der Olympischen Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) noch keine feste Zusage dieser Ausnahmespieler erhalten.

"Die sagen alle zu Recht, dass sie den Mai abwarten wollen, um zu sehen, wie viele Spiele sie gemacht haben, wie ihre Vertragssituation ist und ob Olympia in ihre Planungen passt", sagte Stefan Kuntz zu "Sport 1", ohne weitere Namen zu nennen.

Dafür gebe aber einen konkreten Zeitplan:

" Mit Thomas und den anderen Spielern habe ich mich darauf geeinigt, dass wir Anfang April, Ende Mai, die Situation sondieren werden. "

Müller hatte bereits Bereitschaft signalisiert. "Wenn man ganz viel träumen mag, wäre das natürlich schon eine coole Sache", hatte der Weltmeister von 2014 im Januar zu "Sport1" gesagt. Eine Olympia-Teilnahme habe bei ihm aber nicht oberste Priorität.

Spielberechtigt für Deutschland in Tokio sind alle Spieler, die nach dem 1. Januar 1997 geboren wurden, sowie drei ältere Ausnahmen. Das Gros bildet demnach die aktuelle U21-Nationalmannschaft, die sich mit ihrem zweiten Platz bei der U21-EM 2019 für Tokyo 2020 qualifiziert hatte.

Kuntz spekuliert auf Gold in Tokio

Nach Silber in Rio 2016 habe das DFB-Team in Tokio indes ehrgeizige Ziele. "Wo wir hinfahren, wollen wir gewinnen. Fertig", meinte Kuntz, schränkte aber ein:

" Um für Olympia ein richtiges Ziel auszugeben, bräuchte ich eine Einschätzung über die Mannschaft, die ich zur Verfügung habe und die habe ich noch nicht. Also vertagen wir die Frage auf Juni. "

Als bislang einzige deutsche Olympia-Auswahl konnte die DDR 1976 in Montreal Gold holen. 2016 hatte Deutschland im Finale von Rio de Janeiro gegen Gastgeber Brasilien 1:1 n.V., 4:5 i.E. verloren. Dazu gab es Silber für die DDR 1980 in Moskau, Bronze für die DDR 1964 in Tokio und 1972 in München sowie Bronze für die BRD 1988 in Seoul.

