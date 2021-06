Publiziert 06/06/2021 Am 10:52 GMT | Update 06/06/2021 Am 11:52 GMT

Den letzten Test vor dem am 22. Juli beginnenden Olympiaturnier bestreitet die Nachwuchs-Seleção am kommenden Dienstag in Novi Sad gegen Gastgeber Serbien.

In Tokio treffen die beiden Finalisten von 2016, als Brasilien im Elfmeterschießen gegen die deutsche Elf sein erstes Olympiagold im Fußball gewann, in der Vorrunde noch auf die Elfenbeinküste und Saudi-Arabien.

Besser lief es am Freitagabend für die brasilianische A-Nationalmannschaft. In der WM-Qualifikation gelang dem Team um Superstar Neymar in Porto Alegre ein 2:0-Arbeitssieg gegen Ecuador

Richarlison brachte die Seleção in der 65. Minute in Führung.

Neymar verwandelt Elfmeter erst im zweiten Versuch

Das 2:0 erzielte Neymar per Elfmeter in der Nachspielzeit (90.+4). Dazu brauchte er aber zwei Anläufe: Den ersten Strafstoß verschoss er, jedoch wurde dieser anschließend wiederholt, weil der ecuadorianische Torwart sich unerlaubt nach vorne bewegt hatte. Im zweiten Versuch verwandelte Neymar schließlich.

Brasilien führt die Tabelle in der südamerikanischen WM-Qualifikation für die Endrunde in Katar 2022 nun mit der Optimalausbeute von 15 Punkten vor dem Erzrivalen Argentinien (11 Zähler) und Ecuador (9) an.

