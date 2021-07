"Das deutsche Team, das nun aus 18 Spielern besteht, ist am heutigen Montag in Frankfurt am Main zusammengekommen, um am Dienstagabend in Richtung Japan aufzubrechen", heißt es in einer DFB-Mitteilung. Ursprünglich hätten 22 Spieler für das Olympia-Turnier nominiert werden können.

Jakobs (21) trifft im Fürstentum auf Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac, Nationalspieler Kevin Volland und Bayern Münchens Torwart-Leihgabe Alexander Nübel.

Bei den Monegassen, Tabellendritter der abgelaufenen Saison, erhält der Flügelspieler einen Vertrag bis 2026.

Fußball Perfekt: Ex-Bayern-Profi Badstuber wechselt in die Schweiz VOR 6 STUNDEN

Die Ablösesumme für die Rheinländer soll sich laut Medienberichten auf bis zu acht Millionen Euro belaufen. Insgesamt spielte der Linksfuß 43-mal für den FC in der Bundesliga. Der Vertrag des Eigengewächses wäre am 30. Juni 2024 ausgelaufen.

Das könnte Dich auch interessieren: Wegen Angelvideo: Pulisic erhält offenbar Morddrohungen

(SID)

Ankunft des Europameisters in Rom: Italien steht Kopf

La Liga Medien: Premier-League-Klubs jagen Barcelona-Star VOR 6 STUNDEN