Zum Top-Duell mit Brasilien kommt es gleich am 22. Juli und damit einen Tag vor der offiziellen Eröffnung der Spiele in Tokio. Am 25. Juli geht es gegen Saudi-Arabien, drei Tage später markiert die Partie gegen die Ivorer den Abschluss der Vorrunde.

Die beiden bestplatzierten Teams erreichen das Viertelfinale gegen Vertreter der Gruppe C. Das Endspiel steigt am 7. August im Olympiastadion vom Tokio.

Die vier Töpfe wurden auf Grundlage der Ergebnisse bei den letzten fünf olympischen Turnieren erstellt. Deutschland hatte sich nur 2016 qualifiziert, war dort aber bis ins Endspiel gegen Gastgeber Brasilien (4:5 i.E.) vorgestoßen. Spiele gegen Teams der eigenen Konföderation sind in der Gruppenphase nicht möglich.

Die deutsche Frauen-Mannschaft, die vor fünf Jahren in Brasilien noch Gold geholt hatte, konnte sich nicht qualifizieren.

Hauptspielort ist Tokio mit zwei Stadien. Weitere Spielorte sind Sapporo, Miyagi, Kashima, Saitama und Yokohama.

Auslosung für das olympische Fußball-Turnier der Männer:

Gruppe A: Japan, Südafrika, Mexiko, Frankreich

Gruppe B: Neuseeland, Südkorea, Honduras, Rumänien

Gruppe C: Ägypten, Spanien, Argentinien, Australien

Gruppe D: Brasilien, Deutschland, Elfenbeinküste, Saudi-Arabien

