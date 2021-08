Fußball

Olympique Marseille feiert zum Liga-Auftakt gegen Montpellier ein Mega-Comeback

Olympique Marseille lag gegen Montpellier im Duell der Südfranzosen bereits mit 0:2 in Rückstand, doch Dimitri Payet und Co. gelang in der zweiten Hälfte ein unfassbares Comeback.

00:01:06, vor 37 Minuten