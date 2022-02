Kylian Mbappé ist voll fokussiert. Das ganze Getöse um einen möglichen Wechsel zu seinem Traumklub Real Madrid schiebt der Superstar von Paris St. Germain vor dem Achtelfinal-Showdown der beiden Fußball-Großmächte entschieden beiseite.

"Ich konzentriere mich darauf, Real Madrid zu schlagen, und dann werden wir sehen", sagte Mbappé vor der Partie am Dienstag (21:00 Uhr) und stellte noch einmal klar: "Ich habe meine Entscheidung noch nicht getroffen."

Auch wenn die Zeichen auf Abschied im Sommer stehen, kämpft momentan gefühlt ganz Paris um einen Verbleib seines Ausnahmestürmers. Ein Erfolg gegen Real, so die Hoffnung der Franzosen, könnte ein gewichtiges Argument für einen Verbleib des Weltmeisters liefern.

"Natürlich", betonte PSG-Kapitän Marquinhos im Gespräch mit dem französischen Fernsehsender "TF1", habe er versucht, Mbappe zum Bleiben zu überreden. Er sei schließlich "schon jetzt einer der größten Spieler" in der Vereinsgeschichte.

Mbappé der Mann der Stunde bei PSG

Wie wichtig er für den Tabellenführer ist, bewies Mbappé erst wieder am vergangenen Wochenende, als er in der Nachspielzeit das Siegtor gegen Stade Rennes (1:0) erzielte.

Es war Tor Nummer zwölf in der laufenden Serie - damit traf er in dieser Saison genauso häufig wie die PSG-Stars Lionel Messi, Neymar, Angel Di Maria und Mauro Icardi zusammen.

Paris-Coach Mauricio Pochettino gibt sich allerdings keinen allzu großen Illusionen hin. Der Argentinier will sich bei der auch für den Klub richtungweisenden Entscheidung nicht einmischen.

"Er hat viele Leute um sich, von denen ich sicher bin, dass sie ihn bestens beraten", sagte Pochettino dem spanischen Radiosender Cadena Ser. Nach den Spielen gegen Real werde Mbappe seine Entscheidung fällen.

Kroos freut sich auf das Spiel gegen PSG

Unabhängig von der Personalie Mbappé freut sich Reals Mittelfeldstratege Toni Kroos riesig auf das hochkarätige Duell. "Diese Partie könnte ein Halbfinale oder Finale sein", sagte er bei "Amazon": "Ich bin immer optimistisch, aber in dem Fall kann ich wirklich nichts sagen. Wir haben das Los so genommen, jetzt müssen wir eben schon im Februar in Topform sein!"

Mbappés Vertrag in Paris läuft im Juni aus. Schon im vergangenen Sommer soll PSG ein Angebot von Real über 180 Millionen Euro abgelehnt haben. Dabei gelten die Königlichen schon seit Kindheitstagen als Mbappes Traumverein.

Nach einem Probetraining im Alter von 14 Jahren wollte der Franzose laut eigener Aussage "unbedingt dorthin" - doch er entschied sich 2017 am Ende doch zu einem Wechsel von Monaco nach Paris. In Frankreich gilt Mbappe inzwischen fast als nationales Heiligtum.

Macron schwärmt von Mbappé

Selbst Staatspräsident Emmanuel Macron schwärmte in einem Beitrag für "L'Equipe", die den Angreifer zu Frankreichs einflussreichstem Fußballer des Jahres kürte, zuletzt vom 23-Jährigen. Mbappé verkörpere "eine Gelassenheit, einen ruhigen Ehrgeiz, den Blick zu den Sternen, aber den Kopf auf den Schultern", schrieb Macron.

Er wünsche sich, dass der Nationalstürmer "weiterhin das Publikum mit seinen jubelnden Gesten, brillanten Pässen und magischen Toren verzaubert". Einer Sache, so Macron, sei er sich sicher: "Er wird uns auch weiterhin in Erstaunen versetzen."

Die Frage ist nur: Welches Trikot er dabei tragen wird.

