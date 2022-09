Der einst selbst als Profifußballer aktive Mathias Pogba hatte die Anschuldigungen über seinen Anwalt zunächst bestritten.

In dieser Woche war er in Frankreich in Gewahrsam genommen worden und gab die Tat laut "AFP" daraufhin zu.

Vorausgegangen war den Ermittlungen der französischen Behörden ein Video vom 27. August. Darin hatte Mathias Pogba "große Enthüllungen" über seinen Weltmeister-Bruder von Juventus Turin angekündigt.

In der Folge sollen nach "AFP"-Angaben große Geldsummen gefordert worden sein, falls Paul Pogba die Verbreitung von angeblich kompromittierenden Videos verhindern wolle.

