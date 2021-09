Ob Pelé immer noch auf der Intensivstation liegt, ging aus einem Update des renommierten Hospital Albert Einstein am Mittwoch nicht hervor. In dem ärztlichen Bulletin hieß es nur, dass es keine neuen Entwicklungen gebe. Am Montag hatten die Ärzte von einer "verdächtigen Veränderung an der rechten Seite des Dickdarms" bei Pelé gesprochen, "das Material wurde zur pathologischen Diagnose weggeschickt".

Pelé hatte sich am vergangenen Dienstag zur jährlichen Routine-Untersuchung ins Krankenhaus begeben, bei der der Tumor entdeckt wurde. Der FIFA-Jahrhundertfußballer hat in den vergangenen Jahren eine lange Krankengeschichte durchgemacht. Nach Eingriffen an Niere (November 2014), Prostata (Mai 2015), Wirbelsäule (Juli 2015) und Hüfte (Dezember 2015) ist die Entfernung eines Darm-Tumors ein weiteres Kapitel in der jüngsten OP-Geschichte Pelés.

Das könnte Dich auch interessieren: "Ich danke Gott!" Pelé darf Krankenhaus wieder verlassen

WM-Qualifikation "Sicherheitscheck": DFB-Team muss ungeplant zwischenlanden VOR EINER STUNDE

(SID)

Goretzka unterstreicht: Thema Katar "bei uns sehr präsent"

Fußball Drei Dinge, die auffielen: Flick-Fußball dank Bayern-Block VOR 9 STUNDEN