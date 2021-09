Pelés Tochter Kely Nascimento hatte zuvor versichert, ihr Vater sei den Umständen entsprechend wohlauf. "Ihm geht es gut nach der Operation, er hat keine Schmerzen, aber gute Laune", schrieb Kely Nascimento bei Instagram, allerdings sei ihr Vater "genervt" von der Schonkost.

Zu ihrem zweisprachigen Post stellte die Tochter des dreimaligen Weltmeisters einen Screenshot aus einem Videotelefonat. Ihr Vater lächelt darauf in die Kamera.

Der Jahrhundert-Fußballer Pelé hatte sich bereits vor dem Eingriff am Dickdarm verschiedenen Operationen unterziehen müssen.

Er musste im November 2014 an der Niere, im Mai 2015 an der Prostata, zwei Monate später an der Wirbelsäule und im Dezember des gleichen Jahres auch an der Hüfte operiert werden.

(SID)

